Yamansaz tehlike altında

Antalya
'NIN Güzeloba Mahallesi'nde 51 familyaya ait 161 kuş türünün barındığı Yamansaz Gölü, SOS veriyor. Çevreciler ve bölgede yaşayanlar, 1'inci derece doğal sit alanı ilan edilen gölde su seviyesinin 15 yılda 40 metre çekildiğini söyledi. Su seviyesindeki azalmanın neden kaynaklandığının belirlenmesi gerektiğini belirten çevre sakinleri, "Devlet Su İşleri geçmiş yıllarda gölde su tahliyesi yapmıştı. Gölün kurutulan kısımları daha sonra imara açıldı. İmara açılan kısımda yapılaşma her geçen gün artıyor. Su seviyesindeki azalma böyle devam ederse gölü 10 yıl içinde kaybederiz" dedi. Ç
ÖP CENNETİ OLDU
Öte yandan 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Yamansaz, çevresine dökülen molozlar ve yerleşim yerlerinden atılan atıklar nedeniyle çöp cennetine döndü. Çekilen sular nedeniyle gölün üçte ikisinin kuruduğunu belirten vatandaşlar, "Gölün kenarından geçen yola dökülen çöpler, şimdi gölün içine dökülmeye başlandı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. KAÇAK AVCILIK YAPILIYOR
ÖL için en büyük tehditlerden birisinin de kaçak avlanma ve sazlıklarda çıkan yangınlar olduğunu kaydeden çevre sakinleri ve Akdeniz
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, "Yamansaz, Akdeniz bölgesinde kuşların nadir barınma ve üreme alanlarından birisi. 51 familyaya ait 161 kuş türü tespit edildi. Bunların 95'i nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya" dediler.