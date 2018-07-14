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Yangın paniği

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Yangın paniği
Antalya'NIN Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Uncalı Caddesi'ndeki çalılık alanda çıkan yangın korkuttu. Lüks rezidans ve villaların bulunduğu mahallede yükselen alevlere itfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi.

BAŞINDAN YARALANDI
Yangına müdahale edilirken alevlerin arasında ısınan cam şişe bomba gibi patladı. Sıçrayan cam parçası itfaiye eri Bilgin Mutlu'nun başından yaralanmasına yol açtı. İtfaiye eri başındaki yaraya rağmen yangının evlere sıçramamsı için büyük mücadele verdi. 5 itfaiye 10 çalışanın müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralı itfaiyeci olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Yangın paniği
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