Başpehlivan Okulu

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
'nde, Antalya
lı başpehlivan Orhan Okulu
, final güreşinde Samsunlu Şaban Yılmaz
'ı yenerek, 2018 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı oldu. Sarayiçi Er Meydanı
'ndan 657'incisi gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, şampiyon olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2015 yılı birincisi Orhan Okulu, rakibi 2005 yılı birincisi Samsunlu Şaban Yılmaz'ı yenerek, Altın Kemer
'in bu yılki sahibi oldu. ALTIN PUANLA BITTI
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz'ın final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde de er meydanında yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede Orhan Okulu, rakibi Şaban Yılmaz karşısında bir puan alarak, Altın Kemer'i kazanan taraf oldu. SON BAŞPEHLİVANDAN SARAYİÇİ'NE ERKEN VEDA
KIRKPINAR'DA yine Antalya
lı sporcuların üstünlüğü vardı. Son 10 yılın 8'inde Antalya'ya gelen Altın Kemer bir kez daha Akdeniz
'e doğru yolculuğuna başladı. Geçtiğimiz yılın başpehlivanı İsmail Balaban
çeyrek finalde Ali Gürbüz
'e yenilerek veda ederken, Ali Gürbüz de yarı finalde Şaban Yılmaz'a yenilip final şansını kaybetti. ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN
2015 yılında Kırkpınar'da Altın Kemer'e uzanan Orhan Okulu, bu sene ilk turda Kaan Kaya'yı, ikinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda Nedim Gürel'i, çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan'ı, yarı finalde de Serhat Balcı'yı yenerek, geçen yıl olduğu gibi bir kez daha adını finale yazdırdı. 3 yıl aradan sonra Kırkpınar Başpehlivanı olan Orhan Okulu, Altın Kemer'i 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini belirtti.