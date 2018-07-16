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Darbeci zihniyete AGC’den tepki

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Darbeci zihniyete AGC’den tepki
Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Gazeteciler Cemiyeti'nin üyeleri ile birlikte her daim demokrasiden yana tavır aldığını, 15 Temmuz'da da aynı tutum ve kararlılığını göstererek hain darbeye ve darbeci zihniyete karşı tek yürek olduğunu belirten Yeni, "Antalya Gazeteciler Cemiyeti ülkemizi karanlık günlere götürmek isteyen hain girişimlere asla izin vermeyecektir" dedi.
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Darbeci zihniyete AGC’den tepki
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