Darbeci zihniyete AGC’den tepki

Antalya
Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni 15 Temmuz
Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Antalya
Gazeteciler Cemiyeti'nin üyeleri ile birlikte her daim demokrasiden yana tavır aldığını, 15 Temmuz'da da aynı tutum ve kararlılığını göstererek hain darbeye ve darbeci zihniyete karşı tek yürek olduğunu belirten Yeni, "Antalya Gazeteciler Cemiyeti ülkemizi karanlık günlere götürmek isteyen hain girişimlere asla izin vermeyecektir" dedi.