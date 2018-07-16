FETÖ’yü bitireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başta FETÖ
, PKK, YPG terör örgütleriyle yaptıkları mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyledi. Çavuşoğlu, Antalya
Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti
İl Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda, birlik ve beraberliğin hiçbir zaman değişmeyeceğini anlattı. HAINLERIN ENSESİNDEYİZ
Var olan sorunları istişareyle çözüme kavuşturduklarını bildiren Çavuşoğlu, "Antalya
'da huzur var, bereket var. Çok şanslıyız. Bu birliği beraberliği sürdüreceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, hep birlikte Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacaklarını aktardı. 15 Temmuz
hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu hainlerden hesabını soracağız" dediklerini ve tek teke hesabını sorduklarını anlattı. Çavuşoğlu, "Hainlerin peşini bırakmıyoruz. İşte ensesinden tutup getiriyoruz. İki gün önce de Türkiye'ye paketlenip gelen FETÖ teröristleri oldu" diye konuştu. BAŞKAN TÜREL'İN İDDİASI
BÜYÜKŞEHIR Belediye Başkanı Menderes Türel
de, "Hep birlikte 15 Temmuz'u bir demokrasi bayramına dönüştürmek suretiyle idrak etmenin, hainlere de en güçlü mesajı vermenin heyecanı içindeyiz" dedi. Antalya'da AK Parti olarak muhteşem bir seçim çalışması süreci yürüttüklerine dikkati çeken Türel, "Yerel seçim inşallah Büyükşehir ile birlikte 20-0 olarak neticelenecektir" dedi.