Kitap kurdu sağlıkçı

BURDUR
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sağlık memuru Ramazan Aksoy
(40), görevlendirildiği amatör maçlarda saha kenarında beklerken kitap okuyor. Aksoy, hafta sonları Gazi Atatürk Stadyumu'nda ve spor salonunda maçlarda görev yapıyor. Maç sırasında yaralanan ya da sakatlık yaşayan sporculara müdahale eden Ramazan Aksoy, saha kenarında beklerken, zamanını kitap okumakla değerlendiriyor. HER KİTABI OKUYOR
Kitap okuma alışkanlığını kendisine Gölhisar Sağlık Meslek Lisesi'nde okuduğu 1992 yılında edebiyat öğretmeni Fuat Naci Köse'nin kazandırdığını söyleyen Aksoy, "İyi bir kitap okuyucusuyum. Şu ana kadar 2 binin üzerinde kitap okudum. Kategori fark etmiyor, her türlü kitabı okuyorum. Kitap okumayı herkese tavsiye ediyorum" dedi.