Örnek şampiyon sporcu Reyhan Polat

Antalya
'DA 8 ay önce haltere başlayan 134 santimetre boyundaki Reyhan Polat
(25), katıldığı ilk şampiyonada Türkiye birincisi oldu. Olimpiyat madalyası hedefleyen Reyhan, podyuma çıkmadan makyaj yapıp, şans getirdiğine inandığı kırmızı rujunu sürdükten sonra halteri kaldırdığını söyledi. HEDEFİ OLİMPİYATLAR Antalya
'da doğuştan akondroplazi sedromlu Reyhan Polat, Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'ndan mezun olduktan sonra uzun süre işsiz kaldı. Polat, iş başvurusu için gittiği çağrı merkezinde tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle halter sporuyla tanıştı. 2020'DE ALTIN GELECEK
Ekonomik zorluklar yaşayan Reyhan, 8 ay önce antrenörü Ekrem Celil gözetiminde Antalya Spor Salonu'nda halter antrenmanlarına başladı. Konya'da, 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenen Halter Türkiye Şampiyonası'nda 45 kilo kaldırarak altın madalya kazanan Reyhan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. RUJ VAZGEZİLMEZİ
ENGELLI birey olarak hayattaki zorluklarına rağmen gülmeyi çok sevdiğini vurgulayan Reyhan, yaptığı sporun zorluklarına da dikkati çekti. Halterin zor bir spor olduğunu anlatan Reyhan, "Kısa boylu olmam nedeniyle gündelik hayatta da bazı zorluklar çekiyorum. Ama ben güler yüzümü eksik etmiyorum. Bakımlı olmayı çok seviyorum. Boyum kısa diye üzülmüyorum, gündelik yaşamda topuklu ayakkabı giyiyorum, mutlaka makyajımı, bakımımı yapıyorum. Rujumu sürüyorum, ağırlığımı da kaldırıyorum. Rujsuz podyuma çıkmam. Bu benim uğurum gibi bir şey" diye konuştu.