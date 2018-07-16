Trafiğe 4 kurban daha verdik

Antalya
'DA akrabalarının düğününe giden ve içerisinde 3 kardeşin olduğu araç 200 metre uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada 3 kardeş de feci şekilde can verdi. Kaza, Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. DÜĞÜNE GİDİYORLARDI
Sinekçi Mahallesi'nden Akif, Osman ve Mehmet Çatalkaya kardeşler akrabalarının düğününe katılmak için bir otomobille yola koyuldu. Sürücü Akif Çatalkaya'nın kullandığı araç piknik alanının olduğu bölgeye geldiğinde 200 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazayı fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kardeşin de yaşamını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 kardeşin akrabalarına çok bağlı olduğu, Çavdır ve Yeşilköy mahallelerinde de yine akrabalarının düğünlerine katılmak için yola çıktığı öğrenildi. MOTOR KAZASI Antalya
'nın Alanya ilçesinde de kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada Fatih Karagül yaşamını yitirdi. Ahmet K. idaresindeki 07 NJR 12 plakalı kamyonet, Fatih Karagül yöntemindeki 07 NEK 37 plakalı motosikletle çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Karagül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer sürücü Ahmet K. gözaltına alındı.