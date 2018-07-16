Umut’un cihazı yeni umut verdi

Antalya
LI Gülsüm Kabadayı, 7 ay önce hayatını kaybeden 10 yıl bakımını üstlendiği Umut'un özel yatakları ve elektronik cihazlarını başka engelli çocuklara da umut olsun diye engelli bakım merkezine bağışladı. Cihazları kurum müdürü Bayram Serik
'e teslim eden Gülsüm Kabadayı, yoğun bakım ünitesinde gördüğü ve 'Umut' ismini verdiği engelli genci kendi çocuklarından ayırmadığını söyledi. ÖRNEK OLMALI
Rehabilitasyon merkezi sahibi Bayram Serik ise Kabadayı'nın hikayesinin tüm insanlığa örnek olması gerektiğini ifade etti. Serik, cihazların merkezlerinde çocuklara önemli kolaylıklar sağlayacağını ifade ederek, Kabadayı'ya teşekkür etti.