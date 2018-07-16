Unutmayacağız

Antalya
, Isparta
ve Burdur
'da 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sabah şehitliklerde başlayan anma törenleri, gün boyuncu sürdü. 15 Temmuz destanının yıldönümünde başta Batı Akdeniz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar okundu. Törenler, akşam saatlerinde başlayan yürüyüş ve meydanlarda tutulan nöbetlerle devam etti. DUALARLA ANILDILAR Antalya
'da ilk tören şehitlikte gerçekleştirildi. Antalya Uncalı Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okundu, kent protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken geçici görevle Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gönderildikten sonra meydana gelen çatışmada şehit düşen Antalyalı polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç kabri başında anıldı. Uncalı Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ndeki törene Vali Münir Karaloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Başsavcı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Garnizon Komutanı Alpay Tahir Savran, Rektör Mustafa Ünal, Milletvekili Mustafa Köse ve protokolden birçok isim katıldı. ŞEHİTLER İÇİN
Isparta'da da 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete Vali Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, askeri erkan, sivili toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi. Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Öte yandan Ulu Cami'de şehitler için Mevlidi Şerif okundu ve dualar edildi. AĞAROĞLU ANILDI
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla darbe girişimi sırasında, Ankara'da şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabri başında anma programı düzenlendi. Yazır Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü de katıldı. Şehit babası Osman Ağa- roğlu, "50 çocuğum olsa o günkü o şartlarda vatan, millet davası için mukaddesat için ırz ve namusumuzu çiğnetmemesi için tamamına 'Orada, o yerde yer alacaksınız' derdim" ifadelerini kullandı. ŞEHİT ANNESİ DUYGULANDIRDI
ŞEHIT Muhammet Oğuz Kılınç'ın mezarı başında oturarak uzun süre gözyaşı döken şehit annesi Meltem Kılınç ve babası Zeki Kılınç'ın hüznü duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şehidin anneannesi Semiye Özentüfekçi'nin, "Oğlum bak kim gelmiş, herkes senin için bugün buraya gelmiş" diye ağlaması törene katılanları hüzünlendirdi. NÖBETE DEVAM EDİLDİ
HAİN darbe girişimine karşı zaferin ikinci yılında milli iradenin sesi Antalya, Isparta ve Burdur'daki demokrasi nöbetlerinde de yankılandı. Hain FETÖ'cülerin lanetlendiği yürüyüş Antalya'da saat 19.30'da Konyaaltı Varyant seyir terası önünde başladı. Milli Birlik Yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Burada yapılan etkinlikler sabah namazına kadar sürdü. Isparta ve Burdur'da da Milli Birlik yürüyüşü vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.