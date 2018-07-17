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Akrep gurbete çıktı

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Akrep gurbete çıktı
AntalyaSPOR, ikinci dönem kampı için Hollanda'ya hareket etti. Antalyaspor, Erzurum- Palandöken'deki yüksel irtifa kampının ardından ikinci kamp çalışması için dün Hollanda'nın Oosterbeek kentine gitti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı beyazlı kafileyi 'nda yönetim kurulu üyeleri uğurladı. Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Ülker ve ile altyapılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sezgin Özer Antalya Havalimanı CIP Salonu'na gelen teknik heyet ve futbolcularla uçak saatine kadar sohbet etti. 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıklarını Hollanda'da sürdürecek olan kırmızı beyazlı ekip burada 19, 22 ve 25 Temmuz günlerinde üç hazırlık maçı yapacak. Antalyaspor'un Hollanda kampı 26 Temmuz'da sona erecek ve takım kendi tesislerine dönecek.
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Akrep gurbete çıktı
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