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Bir genç daha motor kurbanı

’da motosiklet terörü bir can daha aldı. 19 yaşındaki , kullandığı motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Bir genç daha motor kurbanı
Antalya'DA otomobile arkadan çarptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü (19) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B., idaresindeki 07 DDY 48 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre Ramazan Darbaş 07 ACE 31 plakalı motosikletiyle otomobile arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ramazan Darbaş için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbaş, 112 sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü M.B. ifadesine başvurulması için polis merkezine götürülürken Darbaş'ın cansız bedeni otopsi için Kurumu Morgu'na gönderildi.
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Bir genç daha motor kurbanı
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