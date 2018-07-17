Bu millet yıkılmaz

FETÖ'nün darbe girişiminin ikinci yılında 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Antalya
, Isparta
ve Burdur
'un kent merkezleri ile ilçelerinin yanı sıra Muğla
'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Meydanlarda demokrasi nöbetleri tutuldu. Batı Akdeniz'deki yürüyüşler sonunda Kur'an tilavetleri yapıldı. Şehitlerin isimleri tek tek okunurken gözyaşları sel olup aktı. Sabaha kadar tutulan demokrasi nöbetleri hainlere karşı dik duruş ve kararlılığın sembolü oldu. NÖBET TUTULDU Antalya
'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında okunan salaların ardından demokrasi nöbetine başlandı. Antalya Valiliğince, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz'u anlatan tiyatro gösterileri yapıldı, şiir dinletisi gerçekleştirildi. Isparta'da ise Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla nöbet tuttu. Alanyalılar meydana aktı
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Milli Birlik Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşünün ardından ilçe protokolü Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Şehitler için edilen dualarla başlayan demokrasi nöbeti, gece yarısında okunan selaya kadar sürdü. Alanyalılar hain darbeye karşı olduklarını geniş katılımlarıyla bir kez daha gösterdi. Şehitler anısına fidan
BURDUR- Isparta karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na günün anısına fidan dikildi. Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, "15 Temmuz'un sembol değerlerinden birisi de bu orman olacaktır. Buraya gözümüz gibi bakacağız. Ağaçlarımız büyüdükçe bizim belleğimizdeki 15 Temmuz ruhu da canlı kalacaktır" ifadesini kullandı. Otomobili tank yaptı
ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde oturan Burak Dikbaş, Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinliklerine aracının üstüne monte ettiği tank maketiyle geldi. Otomobiline Türk bayrağı asan Dikbaş, tank maketinin önüne de Halk Özel Harekat (HÖH) yazdı. Meydana gelen vatandaşlar, üzerinde tank maketi olan araca yoğun ilgi gösterdi. Mehterle yürüdüler
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Milli Birlik yürüyüşüyle başlayan anma etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programlarla devam etti. Yürüyüşe, nikahtan çıkan Burak-Sibel Usel çifti de katıldı. Çiçeği burnunda çift, mehter takımının önünde meydana kadar yürüdü. Fethiye uyumadı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde de Beşkaza Meydanı dolup taştı. Fethiye Kaymakamlığı'nın düzenlediği gecede 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez', Başkan Recep Tayyip Erdoğan için de 'Dik dur eğilme, Fethiye seninle' şeklinde tezahüratlarda bulunuldu. Yüzlerce vatandaş, 15 Temmuz belgeselini izlerken gözyaşlarını tutamadı. Dualarla anıldı
KUMLUCA ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler mehteran takımının gösterileriyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları canlı olarak dev ekrandan izlendi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim, ilahi, kaside ve dualar okundu. Gecenin sonunda Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman tarafından sela okundu. Fotoğraflarla 15 Temmuz
ANTALYA'NIN Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı içinde 'Fotoğraflarla 15 Temmuz' sergisi açıldı. Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve vatandaşlar katıldı. Gözyaşı sel oldu
BURDUR'DA, okunan selaların ardından demokrasi nöbetine başlandı. Sela okunduğu sırada FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay gözyaşlarına hakim olamadı. Selanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Burdurlu şehit Akif Altay için hazırlanan sinevizyon gösterildi. Burdurlular ellerindeki Türk bayraklarını hiç bırakmadan nöbetini sabah namazına kadar sürdürdü.