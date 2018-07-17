Bucak’ın tenis gururu

BUCAK Gençlik Hizmetleri
ve Spor Kulübü'nden 6 tenisçi, İzmir
'de düzenlenen 15 Temmuz Şehit ve Gazileri 10 Yaş Yaz Kupası'nda büyük başarı yakaladı. Başarılı sporcular, imkansızlıklara rağmen rakiplerini zor onlar yaşattı. Kulüpten teklerde Engin Kayra Şimşek ana tablo finalisti, Fatmanaz Uyanık ana tablo yarı finalisti, Ayşe Aslıhan Öztop, Ceylin Çetin ve Numan Öztürk ana tablo çeyrek finalisti Pelin Ecehanım Şen ise 'Consulation Finalisti' olmayı başardı. Çiftlerde ise Ayşe Aslıhan Öztop ve Fatmanaz Uyanık finale yükseldi. BAŞKAN KUTLADI
Bucak Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Başkanı Salih Şimşek, "Her sporcumuz imkansızlar içinden gelerek büyük kulüplerin sporcularına kafa tuttu. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Tenis camiasında Bucak ismini tüm Türkiye'ye duyurmaya devam ediyorlar" dedi.