Demokrasi şöleni

Antalya
'DA ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşlar alanı kırmızı-beyaza boyadı. Antalya
lılar 15 Temmuz
'un önemini SABAH gazetesine anlattı. Ülkemizin ikinci bir kurtuluş savaşı verdiğini belirten Antalyalılar tank ve top ile milleti sindireceğini sananların en güzel cevabı aldığını söyledi. ŞEREF ÖZDEMİR:
Bu coğrafya üzerinde planlar yapanlara hadlerini bildirdik. Tank ve top ile bu milleti öldürebileceklerini sandılar ama yanıldılar. En güzel cevabı millet söyledi ve Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. ELİF DURSUN:
Babam Diyarbakır
'ın Kum ilçesinde subay olarak görev yapıyor. Kendisini 1 yıldır göremiyorum. 2 sene önce yaşanan darbe girişimini hatırlıyorum. Selalar okunmuştu. Televizyondan şehit olan insanları gördüm ve çok üzülmüştüm. Aradan 2 yıl geçti ve meydanlarda demokrasi bayramımızı kutluyoruz. HASAN YARICI (EN YAŞLI GAZİ):
15 Temmuz'da ülkemiz ikinci bir Kurtuluş Savaşı verdi. Aziz Türk milleti olarak darbecilere derslerini vererek üstesinden geldik. Bu vatan hepimizin. EMRE APAK:
Hain girişimin ikinci yıl dönümünde yine meydanlardayız. 15 Temmuz'u yüz yıl geçse de bu millet unutmayacak. Meydanlarda demokrasisine ve vatanına sahip çıkan kalabalıkları görenler bu milleti bölemeyeceklerini anlıyorlar. ŞÜKRAN KIYAR:
80 milyon vatandaşla biz birlik olunca üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. 15 Temmuz gecesi bunu dünyaya haykırdık.
AHMET DEMİR:
Bu vatan dedelerimizden bize miras. Bizden de çocuklarımıza miras kalacak. Böyle bir günde bende çocuklarımı alıp meydanlara koştum.