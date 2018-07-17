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Hayaller muz bahçesinde bitti

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Hayaller muz bahçesinde bitti
'YE kaçak yollardan girmeye çalışan çoğu Suriyeli 149 mülteciyi taşıyan tekne su almaya başlayınca Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde koya sığındı. Batmak üzere olan tekneden inerek çevrede bulunan muz bahçelerine saklanan kaçak mülteciler, mahalle halkının ihbarı sonrası yakalandı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu mültecilerin bitkin oldukları gözlendi. Olay yerine çağrılan otobüslere alınan mülteciler, sağlık kontrollerinin yapılması için spor salonuna götürüldü. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra Suriye uyrukluların mülteci kamplarına yollanacağı, farklı uyruklu olanların ise sınır dışı edileceği öğrenildi. Emniyet güçleri bölgede saklanan mültecileri ve 'Sinan' adlı teknenin yüzerek kaçmaya çalışan kaptanını arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Hayaller muz bahçesinde bitti
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