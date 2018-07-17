Milli takımın omurgası

Antalya
'NIN Serik ilçesinde yer alan Özel Yükseliş Koleji hentbol takımının 2016'da Fransa'da düzenlenen Dünya Liselerarası Hentbol Şampiyonası'nda namağlup olarak şampiyon olan başarılı sporcuları bugün milli takım
ın omurgasını oluşturdu. Başarılı sporcular bugün eğitim hayatlarına üniversitede, spor hayatlarına da kulüplerde devam ediyor. ÖRNEK BIR BAŞARI HİKAYESİ
Takımın büyük bölümü Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alırken, Antalya
spor'un başarısı için ter döküyor. Oyuncular arasında Beşiktaş gibi önemli kulüplere transfer olan isimler de var. Takımın kuruluş hikayesi ise 2006 yılına uzanıyor. O takımın kurucusu ve antrenörü Hakan Gündüz, sıfırdan şampiyonluğa, oradan da milli takıma uzanan başarı hikayesini anlattı. KUPA İÇİN 10 YIL BEKLENDİ
Her şeyin Cahit Ünver Ortaokulu'nda başladığını anlatan Hakan Gündüz, "Okul bahçesi
nde oyun oynayan çocukları izleyip potansiyeli olan oyuncuları tespit ettik. Ailelerini ikna ettik ve eğitim çalışmalarımıza başladık. Çocuklarımız burslu olarak Özel Yükseliş Koleji'ne girdi. Uzun soluklu çalışmalarımızın meyvesini 10 yılda aldık. Bu iş olmaz diyenlere rol model olduk. Dünya şampiyonluğunu namağlup olarak kazandık ve turnuvanın 40 yıllık tarihinde bir ilke imza attık" ifadelerini kullandı. YAKARTOPTAN HENTBOLA
Takımın en dikkat çekici öğrencileri Özgenç ve Yağız Yurdakul kardeşler. İkiz kardeşler, başlarda babalarının spora odaklanmalarını istemediklerini belirterek, "Babam ikimizin de mühendis olmasını istiyordu. İlk başlarda hentbol oynamamıza karşı çıktı. Ama başarımız onu ikna etti. Daha sonra en büyük destekçimiz o oldu. Biz de milli formayı giyerek babamızı onure ettik" diye konuştu. Spor Eğitmenliği bölümünde okuyan ikizlerin hayali A-Milli Takım ile dünya şampiyonluğuna ulaşmak. Bir diğer başarılı sporcu ise Salih Uludağ. Akdeniz Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği eğitimi alan Uludağ, "Okulda yakar top oynarken kendimi hentbol takımında buldum. Bir anda tüm hayatım hentbol oldu" ifadelerini kullandı. .