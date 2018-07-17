Sagalassos keşfediliyor

Burdur
'un Ağlasun ilçesindeki tarihi 12 bin yıl öncesine kadar uzanan Sagalassos Antik Kenti
'nde bu yılki kazı dönemi başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Jeroen Poblome, antik kentin en büyük kazısının hamam bölümü olacağını belirterek, Çok iyi bilimsel bir ekip kurduk. İnşallah bu seneden sonra binamızı halka açabileceğiz. Programımızı buna göre yaptık dedi. Kazı alanında turist trafiğinin arttığını ve bunun için lojistik kazılara da devam edeceklerini anlatan Jeroen Poblome, "Tiyatronun giriş yolunu daha güzelleştireceğiz. Hamam Sagalassos'un en büyük kazısı" dedi. Yüzey araştırmalarına da devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Jeroen Poblome, Ağlasun ovasında Düzen Tepe etrafında yapacağımız çalışmalarda antik dönemin su sistemlerini öğreneceğiz, Sagalassos'un ilk günlerini, köklerini daha iyi anlayacağız dedi.