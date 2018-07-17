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Vakit daralıyor

mali çıkmazda. Gelirlerdeki temlik kalkmazsa transfer yapılamayacak, eldeki oyuncular da gidecek. 1 Ağustos’a kadar sorun çözülmezse kriz kapıda bekliyor

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Vakit daralıyor
Antalyaspor mali darboğazdan çıkamıyor. yönetimi ile kulübün gelirlerine temlik koyan eski başkan Ali Şafak Öztürk ve ailesi arasında yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmayınca yönetimin eli kolu bağlandı. Mevcut durumda kulübün geliri olmayınca bankadan alınan krediler ödenemedi. Şahsi kredisini kullanan Öztürk ailesi mecburen kredi taksitlerini ödüyor. Ancak kulübün kasasına girecek olan ilk para da yine temliğe karşılık Öztürk ailesine gidecek.

1 AĞUSTOS SON TARİH
Bu durumda Antalyaspor yönetimi ne mevcut futbolcularına ödeme yapabiliyor, ne de yeni transfer gerçekleştirebiliyor. Kadrodaki oyuncuların büyük bölümü paralarını alamadığı gerekçesiyle kampına gitmeme kararını erteledi. Yönetimin kendilerinden 1 Ağustos'a kadar süre istediği futbolcular kampa gitme kararı aldı. Ancak bu söz de yerine getirilemezse birçok futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkına sahip olacak.

BÜYÜK TEHLİKE YAŞANACAK
Başkan Cihan Bulut önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda bu tehlikeye dikkat çekti ve bugün olmasa bile gelecekte bu futbolcuların alamadıkları paraları çok daha büyük miktarlarını ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Yönetim darboğazdan çıkmak için çareler ararken teknik direktör da 4 hafta sonra başlayacak lig için kadroyu oluşturamamaktan yakınıyor.
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