Yılların geleneği şükür yemeği

MUĞLA
'NIN Seydikemer ilçesi Yayla Kayabaşı Mahallesi'nde 29 yıldır her hasat başında başlatılan bereket ve şükür yemeğine bu yıl da yoğun katılım oldu. Mahalle halkının imece usulü ile destek verdiği bereket ve şükür yemeğinde köy kadınları tarafından kazanlarda pişirilen yemekler, misafirlere ikram edildi. BEREKETLİ HASAT İÇİN DUA
Yaklaşık 5 bini aşkın vatandaşın katıldığı bereket ve şükür yemeğine Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz de katıldı. Atalarından gelen bu geleneği aralıksız devam ettirmek için çalıştıklarını anlatan mahalle muhtarı Alim Okka, ''Başta buğday olmak üzere sebze ve meyve gibi ürünlerimiz oldukça kaliteli ve verimli. İnşallah hasadı da bereketli olacaktır'' ifadelerini kullandı. Erdoğan CANKUŞ / SEYDİKEMER