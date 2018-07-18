2 Antalya firması ikinci 500’e girdi

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Yılı Raporu' açıklandı. Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, listede Antalya
'dan Ankutsan ve Ekiciler Süt firmalarının yer aldığını kaydetti. Firmaların başarısının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Çetin, "Isparta
'dan Göltaş Çimento ve ORMA Orman Mahsulleri ile Bucak'tan As ADO Hazır Beton da en büyük ikinci 500 sanayi firması arasında yer almışlardır. Bu gurur tablosunda yer alan firmaları tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda bölgemizden daha fazla firmamızın en büyükler arasında yer almasını diliyorum" dedi.