21 sanatçı ‘Kaş’ta Sanat Var’ sergisinde buluştu

Antalya
'NIN Kaş ilçesinde 'Kaş'ta Sanat Var' sergisi açıldı. Sergide aralarında Tolga Boztoprak, Reyhan Abacıoğlu, Ziyad Sultanov, Latife Akın, Şenay Buluğ, Serap Altay, Lyabo Losifcheva, Bülent Selderay, Zehra Zengir, Meltem Söylemez, Ziya Başar, Tijen Ademoğlu, Alp Güneş ve Perihan Güneş'in de yer aldığı 21 sanatçının 77 yağlıboya, akrilik ve suluboya çalışmalarından oluşan tablosu yer aldı. Serginin takı bölümünde Bilge Kazancı'nın 50 takı çalışmasına yer verildi. Sergi 7 Ağustos'a kadar açık kalacak.