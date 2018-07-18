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Ağabeyi öldü sandı

’nde kayıplara karışan ’in boğulduğunu sanan kardeşi, ağabeyini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Ağabeyi öldü sandı
Antalya'da işadamı 'in (50) denizde kaybolduğunu sanan arkadaşı, polise ihbarda bulundu. Karada ve denizde aranan Benk, plajda gezerken bulununca ağabeyini kaybettiği sanan kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Olay, sabahın erken saatlerde 'nde meydana geldi. Arkadaşıyla denize giren işadamı Abbas Benk, bir süre yüzdükten sonra kıyıdan uzaklaştı. Plajda yaklaşık iki saat beklediği Benk'ten haber alamayan arkadaşı, yetkililerden yardım isterken, kardeşi 'e de telefonla haber verdi.

BOĞULDUĞUNU SANDI
Bölgeye gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı. Bu sırada cankurtaran ekibi de megafonla anons yaptı. Arama çalışmaları sürerken elinde havlusuyla plaja gelen Abbas Benk, polis ekipleriyle karşılaşınca şaşırdı. Necmettin Benk, ağabeyini karşısında görünce, "Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor" diyerek sevinç gözyaşı döktü. Ağabeyinin boğulduğunu sandığını söyleyen Benk, "Onu kaybedersem yaşayamam. Korkuttun beni ağabey" diye gözyaşlarına hakim olamadı.
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Ağabeyi öldü sandı
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