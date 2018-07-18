AÜ’de Milli İrade sergisi

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde (GSF) 'Milli İradenin
Yükselişi' adıyla sergi açıldı. GSF fuayesindeki serginin sunumunu araştırma görevlisi Serap Sezen yaptı. Açılış kurdelesini AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sergi küratörleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağ, Dr. Öğr. Üyesi Mariyam Yeziyeva Nehir'in yaptığı sergide 70 eser yer alıyor. 50 akademisyen ve öğrencinin eserlerinin yer aldığı sergi 22 Temmuz Pazar gününe kadar açık kalacak.