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AÜ’de Milli İrade sergisi

Giriş Tarihi: 18.7.2018
AÜ’de Milli İrade sergisi
15 TEMMUZ Demokrasi ve dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde (GSF) ' Yükselişi' adıyla sergi açıldı. GSF fuayesindeki serginin sunumunu araştırma görevlisi Serap Sezen yaptı. Açılış kurdelesini AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sergi küratörleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağ, Dr. Öğr. Üyesi Mariyam Yeziyeva Nehir'in yaptığı sergide 70 eser yer alıyor. 50 akademisyen ve öğrencinin eserlerinin yer aldığı sergi 22 Temmuz Pazar gününe kadar açık kalacak.
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AÜ’de Milli İrade sergisi
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