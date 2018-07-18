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Batı Akdeniz’de 3 önemli siyasetçi

AK Parti’de , ’dan Özel ve Burdur’dan Özçelik meclisin vazgeçilmezi oldu

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Batı Akdeniz’de 3 önemli siyasetçi
TBMM Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 12 milletvekili, 2002'den beri (25. Dönem hariç) 16 yıldır aralıksız olarak parlamentoda yer alarak, AK Parti'nin vazgeçmediği milletvekilleri oldu. Bu milletvekilleri arasında 27. Dönem'de AK Parti Antalya Milletvekili olarak meclise giren Mevlüt , son açıklanan hükümete olarak atanınca, milletvekilliğinden istifa etti. Parlamentoda 22. 23. 24. 26. dönemlerde Antalya Milletvekili olarak görev yapan Çavuşoğlu, önceki hükümetlerde de Dışişleri Bakanı olarak görev almıştı.

BAYRAM ÖZÇELİK VE RECEP ÖZEL
AK Parti'nin vazgeçmediği milletvekillerinden birisi de 2002 yılından beri (25. Dönem hariç) aralıksız TBMM'de görev alan Burdur Milletvekili Bayram Özçelik oldu. Önceki dönemlerde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevini yürüten Özçelik, bu dönemde de Katip Üye olarak Mecliste görev yapacak. AK Parti Milletvekili Recep Özel de 22. 24. ve 25. Dönem Isparta Milletvekili olarak görev yaptı.
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Batı Akdeniz’de 3 önemli siyasetçi
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