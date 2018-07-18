Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Celustka 2 yıl uzattı

Celustka 2 yıl uzattı

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Celustka 2 yıl uzattı
AntalyaSPOR, sözleşmesi biten oyunculardan ile iki yıl için yeniden anlaştı. Mayıs ayında sözleşmesi bittikten sonra görüşmelere devam edilen Çek futbolcu 2 yıl daha kırmızı beyazlı formayı giyecek. 3 yıl önce 'a transfer olan deneyimli savunma oyuncusu, ilk yılında 30, ikinci yılında 34, geçen sene de 30 lig maçında sahada yer alarak istikrarıyla dikkat çekmişti. Antalyaspor formasıyla ligde gol atma başarısı gösteremeyen Celustka 94 maçta 6 asist yaptı. Asıl mevkisi stoper olan ancak savunmanın sağında ve ön liberoda da tercih edilen Celustka, takımının Hollanda kampına katılmak üzere bu ülkeye gitti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Celustka 2 yıl uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN