Celustka 2 yıl uzattı

Antalya
SPOR, sözleşmesi biten oyunculardan Ondrej Celustka
ile iki yıl için yeniden anlaştı. Mayıs ayında sözleşmesi bittikten sonra görüşmelere devam edilen Çek futbolcu 2 yıl daha kırmızı beyazlı formayı giyecek. 3 yıl önce Antalyaspor
'a transfer olan deneyimli savunma oyuncusu, ilk yılında 30, ikinci yılında 34, geçen sene de 30 lig maçında sahada yer alarak istikrarıyla dikkat çekmişti. Antalyaspor formasıyla ligde gol atma başarısı gösteremeyen Celustka 94 maçta 6 asist yaptı. Asıl mevkisi stoper olan ancak savunmanın sağında ve ön liberoda da tercih edilen Celustka, takımının Hollanda kampına katılmak üzere bu ülkeye gitti.