CHP’de eleştiri yasağı

CHP
'nin Antalya
'da 24 Haziran seçimlerinde başarısız olmasını eleştirilen partililer disiplin kuruluna sevk edilmeye başlandı. İl Başkanı Ahmet Kumbul ve yönetimini sosyal medya hesabından ağır şekilde eleştiren Mustafa Akaydın'ın belediye başkanlığı dönemindeki danışmanı Emrah Yasin Karasu, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Karasu'nun eleştirilerine yorum yapan CHP üyesi Şenol Saçık da aynı akıbete uğradı. SEN MİSİN ELEŞTİREN
Sosyal medyada uzun süreden beri CHP Antalya İl Yönetimi
'ni eleştiren ve 2006 yılından beri parti üyesi olan emekli asker Erol Duygulu da ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen
isimler arasında yer aldı. Duygulu, kararı öğrenir öğrenmez noter araçlığı ile partisinden istifa etti ve kararını YSK ve CHP Genel Merkezi'ne de gönderdi. Duygulu'nun sosyal medyadaki eleştirilerine bazı partililerin küfürlere varan hakaret yapmaları ise adliyelik oldu. Disipline sevk kararına tepki gösteren Emrah Yasin Karasu cevap hakkını yine sosyal medyada kullandı. Karasu, "Bizim için sorun değildir. Biz bildiğimiz doğruları yine bildiğimiz dille söylemeye devam edeceğiz. Siyaset, rant ilişkili iftiracı ve cahil kabiliyetsiz insanlarla da hep savaştık hesap sorduk ve sormaya da devam edeceğiz. Biz sadece müteahhit masalarına meze karpuz dağıtır gibi koltuk pazarlarında ve akrabacı, memleketçi, mezhepçi ve ırkçı tavırların içinde olmayacağız. Bedel ödemek gerekiyorsa ödemeye hazırım. Hayatım boyunca inandığım bütün değerlerin bedelini ödedim. Şimdi bir de disiplinin tadına bakacağız, inandığımız değerler için hem de adam ettiğimiz emeğimiz olan birinin elleriyle" paylaşımı yapıp eleştirilerini sürdürdü. RANT İDDİALARI VAR
Yaptığı yorum nedeniyle CHP İl Yönetimi tarafından Disiplin Kurulu'na sevk edilen Şenol Saçık da sosyal medyadan parti yönetimine yüklendi. Saçık, "Beni ve Emrah Yasin Karasu'yu partiye zarar verdiğimiz için disipline göndermişler. Kendi adıma söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Asıl zarar verenlerden hesap sormak boynumun borcu böyle biline. Hayatı boyunca siyaseti maaşlı yapmış bir yönetici başarısız olduk diye istifa etmiş. Oysa aynı yönetici 26 Haziran'da başarılı olduklarını iddia eden manifestosuna başarılı olduklarını ve eleştirilerin haksız olduğunu iddia etmiş. Bu sabahın sahiplerinden hesap soranlara cevap yetiştirmişti. Rant çarkı bozulmuş anlaşılan" ifadelerini kullandı. TEPKİLER ARTIYOR
Partililerin tepkileri şöyle: AZIME COŞKUN:
Bu rant işi önceden yoktu ve yöneticilerin bu tür şeylerle anıldığını hiç duymazdık. 2012 den sonra sıklıkla konuşulmaya başlandı. SEVINÇ ÖZDEMIR:
Kendi başarısızlıklarını görmezden gelen yönetime bak hele! Disiplin sürecinden önce Antalya genelindeki başarısızlıklarına baksınlar. YUNUS KAÇAR:
Bu Serik aşiretine son vereceğiz. Antalya'da onlar yokken biz vardık. İşte vekil sıralaması nasılsa genel başkandan tutun ilçe başkanına kadar başarısızlar. Hazmedemiyorlarsa Kızılay sodasından içsinler. CENGIZ GÜLEBAY:
Sus, konuşma, düşünme, eleştiri yok, disiplin ve gözdağı var. Demokrasi, özgürlük, haklar, adalet ve emekten yana olanlara bu dönemde çok iş düşecek. ESKİLER KILICI ÇEKTİ
CHP Antalya'da ortaya çıkan disiplin krizi üzerine eski başkan ve belediye meclis üyeleri de kılıcı çekti. CHP'nin eski İl Başkanı Mustafa Erdem, "Bu disiplin uygulaması nasıl işliyor arkadaşlar. İl başkanından il başkanına farklı mı işliyor? insaf ya. Bir önceki il başkanına (kendisi) genel başkan yardımcısının mevcut il başkanının ve basının önünde küfredenlerle ilgili hiç bir işlem yapmayanlar bu gün ondan daha kötü ne oldu ki disiplinden bahsediyorlar" dedi. CHP Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Tosun ise, "Bir genel başkan düşün 500 km yol yürüyor adalet ve hukuk için. Ama o genel başkanın örgütleri adalet ve hukuktan o kadar uzak ki inanın dışardan bunu halk çok iyi görüyor. İhraç etmeler disipline vermeler çözüm değil sadece çok büyük bir kin ve nefret oluşturuyorsunuz" diye eleştiri yaptı. DUYGULU'DAN SERT İFADE
İSTIFA eden Erol Duygulu ise sert ifadeler kullandı. Duygulu, "Muratpaşa Belediyesi'nde bazı meclis üyesi, başkan yardımcısı ve çalışan statüsünde olup, sosyal medyayı hakaret mecrası olarak görenler var. CHP il örgütünün birleştirici çalışmasının olmaması ve Muratpaşa Belediyesi'nin gözde sosyal medya küfürbazının şikayetini dikkate alarak, şahsımı disiplin kuruluna sevk etmelerini reddediyorum" dedi. BATI AKDENİZ DEĞİŞİM İSTEDİ
CHP'DE seçim hezimetinin ardından başlayan kurultay tartışmasında imza toplama aşamasına geçildi. 'Yürü önümüzden derlerse ben hazırım' açıklamasıyla olağanüstü kurultay tartışmalarını başlatan Muharrem İnce
'ye Batı Akdeniz'den de destek geldi. Isparta
'da 8 CHP delegesinin 6'sının, Burdur
'da ise 6 CHP delegesinden 4'ünün değişim için imza verdiği ortaya çıktı. Bu sürecin en merak edilen illerinden biri de Antalya. 28 delege ile en fazla delegeye sahip iller sıralamasında üst sıralarda yer alan Antalya'da henüz kurultay delegeleri arasında olağanüstü kurultay için imza veren isim sayısının 5 olduğu öğrenildi. İmza atan isimler arasında bir de belediye başkanı olduğu iddia edildi. 10 delegenin daha imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.