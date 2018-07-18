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Darbeye sanat bakışı

’nin katkıları ile düzenlenen ‘ Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması’nda ödüller verildi

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Darbeye sanat bakışı
, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenen ' Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 15 Temmuz 2016'da 2 bin yıllık Türk tarihinin en büyük ihanetinin yaşandığını söyledi. Yapılmak istenenin bir işgal faaliyeti olduğunu belirten Tütüncü, "Bu girişim neticeye ulaşsaydı, belki ülkemizde farklı bayraklar göndere çekilecekti. Ülkemiz birkaç bölgeye bölünecekti. 15 Temmuz kalkışması, milletimizin gördüğü en büyük ihanettir" dedi. Tütüncü, "Bu eserleri de kalıcı bir sergi olarak sunmak, güzel bir envanter oldu. Edirneli, Hakkarili, Trabzonlu kardeşimiz 15 Temmuz'u nasıl algılamış, bu mozaiği görüyoruz" diye konuştu.

DOKUMA PARK'TA
Törende, jüri üyelerine anı plaketi ve dereceye giren yarışmacılara da ödülleri verildi. 15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması'nın eserleri geçtiğimiz gün açılışı yapılan Dokuma- Park'taki Modern Sanatlar Galerisi'nde sergileniyor.
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Darbeye sanat bakışı
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