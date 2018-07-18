Dayı katiline müebbet hapis cezası verildi

Antalya
'DA 21 Ekim 2016 tarihinde pazarcılık yapan dayısı Ahmet Kahya'yı (68) internetten aldığı pompalı tüfekle öldüren Ramazan Kabaağaç (29) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Antalya
5'inci Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen karar duruşmasında sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna vurgu yapıldı. İNDİRİM UYGULAMADI
Mahkeme Ramazan Kabaağaç'ı dayısı Ahmet Kahya'yı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve indirim uygulamadı. Öldürülen Ahmet Kahya'nın eşi Minüre Kahya ile kızları Seher Esen ve Selma Cingiz ve Fatma Duran, "Yanan yüreğimize su serpildi" diyerek kararı memnuniyetle karşıladı.