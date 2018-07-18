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‘Maker’ eğitimi

Giriş Tarihi: 18.7.2018
‘Maker’ eğitimi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, çocuklara ve gençlere yönelik 'Maker Robotik ve Mühendislik Yaklaşımları' eğitimleri düzenleyeceklerini açıkladı. Çetin, 23-27 Temmuz'da 9-12 yaş, 6-10 Ağustos'ta ise 13-16 yaş gruplarına yönelik Maker Robotik ve Mühendislik Yaklaşımları' eğitimi vereceklerini kaydetti.

EĞITIM 30 SAAT SÜRECEK
Eğitim programının 30 saat süreceğini vurgulayan Davut Çetin, "Bu eğitim programları ile öğrencilerin analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirmek ve erken yaşta mühendisliğe karşı ilgi duymalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Başta üyelerimizin çocukları olmak üzere konuya ilgi duyan gençlerimizi ve çocuklarımızı bu eğitime davet ediyoruz" dedi.
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