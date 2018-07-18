Manavgat’ta yetenek avı

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında yapılan tarama sonucunda 194 öğrencinin üstün yetenekli olduğu belirlendi. Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda 2 bin 548 üçüncü sınıf öğrencisinin katıldığı yetenek taraması gerçekleştirildi. Yapılan tarama testinin sonuçlarının ellerine ulaştığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, tarama testlerine katılanlar arasından 194 öğrencinin sportif açıdan üstün yetenekli olarak belirlendiğini söyledi.