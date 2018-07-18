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Müşteri şikayetleri sahneye yansıtıldı

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Müşteri şikayetleri sahneye yansıtıldı
Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) çalışanları tarafından hayata geçirilen Çalışan Sahnesi tiyatro gösterisinin galası Antalya'da yapıldı. Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki galaya, AEDAŞ müşterileri ve paydaşları da katılım gösterdi. AEDAŞ çalışanlarından oluşan bir ekip 6 senaryo yazarak sorunları tiyatro oyunu haline getirdi. 18 kişilik amatör oyuncu kadrosu, 5 ay boyunca nefes, diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Proje kapsamında şirket dışından sadece yönetmen, dekor ve müzik desteği alındı.
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Müşteri şikayetleri sahneye yansıtıldı
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