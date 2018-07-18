Özel birey Nilsu’nun seramikteki yeteneği

Antalya
Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) yaz okuluna devam eden özel birey Nilsu Ant, yeteneğiyle fark yaratıyor. Nilsu Ant, kursun olduğu günler oldukça mutlu şekilde hazırlanıyor ve KONSEM'de arkadaşlarıyla birlikte derse katılıyor. İş önlüğünü giyiyor, malzemelerini özenle hazırlıyor ve çamurdan yapacakları eşyaya odaklanıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Nilsu Ant'ın diğer öğrenci arkadaşları gibi seramiğe dair incelikleri keşfettiğini ve uygulama dersleri ile de bunu pratiğe döktüğünü söyledi. Başkan Böcek, Nilsu Ant gibi özel öğrencilere her zaman kucak açtıklarını ifade etti.