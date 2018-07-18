Plaj onlara emanet

Antalya
'NIN dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde emekli emniyet görevlileri tarafından özel olarak eğitilen kadın güvenlik personelleri, suçluların korkulu rüyası oldu. Kadın güvenlikçiler, sahilde meydana gelen hırsızlık, taciz, gasp, kapkaç gibi olaylara karışan suçlulara soluk aldırmıyor. Özel olarak eğitilen 3'ü sivil 10 kadın güvenlikçi, sabah erken saatlerde devriyeye çıkıyor ve ikişer gruplar halinde 6.5 kilometrelik sahil bandında göreve başlıyor. SÜREKLI TATBİKAT YAPIYORLAR
Motorize olarak da devriye gezen güvenlik personelleri, vatandaşları huzursuz edecek olaylara karşı emniyet ve belediye zabıta ekipleriyle de koordineli çalışıyor. Grupta aynı zamanda kadın cankurtaranlar da yer alıyor. Sahilde oluşabilecek herhangi bir suça karşı ise kısa sürede koordine sağlanıp şüphelilere anında müdahalede bulunuluyor. Nisan ayında göreve başlayan ekip, 11 taciz, 1 kapkaç ve 26 kayıp çocuk olayını başarıyla sonuçlandırdı.