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Rose geliyor Woods sırada

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Rose geliyor Woods sırada
Antalya'NIN Serik ilçesinde düzenlenecek Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nın geçen yılki şampiyonu Justin Rose bu yıl da turnuvaya katılacak. Kasım ayında bu yıl 6'ncısı düzenlenecek turnuva bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlayacak. Geçen yılın şampiyonu Justin Rose, unvanını korumak için Belek'e gelecek. 1-4 Kasım tarihlerindeki dev turnuvaya Tiger Woods'un gelmesi için ise görüşmeler sürüyor. Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ABD'li oyuncunun gelmesi halinde turnuvanın medya görünürlüğünün hatırı sayılır miktarda artacağını belirtti.
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Rose geliyor Woods sırada
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