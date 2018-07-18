Sevdamız vatan Fethiye ilçesinde, büyüyen Türkiye’nin hain darbe girişimi ile durdurulmaya çalışması tiyatro oyunu ile anlatıldı. Eserin sonunda gözyaşları sel oldu





GÖZYAŞLARI SEL OLDU

'Sevdamız Vatan' oyununun sonunda izleyenler gözyaşlarına boğulurken, amatör oyuncular ayakta alkışlandı. Oyun sonunda Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, eşi Semiha Şahiner ve protokol üyeleri ile birlikte oyunculara çiçekler sundu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU MUĞLA 'NIN Fethiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tiyatro ekibinin 15 Temmuz Demokrasi, Milli Birlik ve Şehitlerimizi Anma Günü nedeniyle hazırlayıp sahneye koyduğu 'Sevdamız Vatan' isimli oyun, ilgi ile izlendi. 15 Temmuz hain darbe kakışmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile milletin sokağa dökülüp FETÖ'cü hainlere karşı kendilerini siper ederek yaptıkları vatan savunmasının anlatıldığı oyuna ilgi büyük oldu. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi salonundaki oyunu ilçe protokolü de izledi. Ahmet Ekdi'nin yazdığı, yönetmenliğini eşi Yeşim Balkan Ekdi'nin yaptığı oyunda, büyüyen ve gelişen Türkiye anlatıldı'Sevdamız Vatan' oyununun sonunda izleyenler gözyaşlarına boğulurken, amatör oyuncular ayakta alkışlandı. Oyun sonunda Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, eşi Semiha Şahiner ve protokol üyeleri ile birlikte oyunculara çiçekler sundu.