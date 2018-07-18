Sulu eğlence vakti

Antalya
'DA yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı şehrin cazibe merkezi olurken özellikle çocuklar projedeki eğlence alanlarının tadını çıkarıyor. Konyaaltı Sahili'ni güzelleştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında çocuklar için birçok etkinlik alanı oluşturulurken en çok tercih edilen ise su oyunları oldu. Sahil bandı boyunca birçok su oyun alanı oluşturulurken, çocuklar sıcaklıkların arttığı bu günlerde doyasıya eğleniyor. Sahildeki su oyun alanlarına çocuklarını getiren veliler onların eğlencesini izlerken, sıcaktan bunalan bazı yetişkinler ise çocuklarla birlikte su eğlencesinin tadını çıkarttı. Suyun altında saatlerce vakit geçiren çocuklar birbirleri ile şakalaşırken aileleri ise çocuklarını izlemekten büyük keyif alıyor.