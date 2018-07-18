Var mı artıran

Aytemiz Alanyaspor
'da oynadığı futbolla milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba yuvadan uçuyor. Turuncu yeşilli ekiple devam etmeme isteğini teknik ekibe ve yönetimine bildiren Emre Akbaba'yı isteyen birçok kulüp var. Şampiyonluk adayı olan kulüplerin en çok istediği futbolcuların başında gelen Emre Akbaba için son söz Alanyaspor'da. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Emre için gelen en iyi teklif değerlendirilecek. İSTANBUL KAPIŞMASI Finansal Fair Play
anlaşmaları bulunduğu için futbolcu satmadan bonservis bedeli ödeyemeyecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe takas öneriyor. Bu noktada Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın da fikri alınıyor. Ancak Alanyaspor yönetimi takasa çok sıcak bakmıyor. Aynı sorunla boğuşmasına rağmen Tosic'i 4.5 milyon euro'ya Çin'e satan Beşiktaş bu transferde iki rakibinden bir adım önde. Maddi anlamda sorunu bulunmayan Başakşehir ise İstanbul
lu rakiplerine göre daha avantajlı.