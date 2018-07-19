Alman kadının katili yakalandı

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde 8 Temmuz tarihinde emekli öğretmen Alman Karin Ellen Hitzel'i (60) boğarak öldürüp üzerini otlarla kapatan Şahin Avcı (38), polisin takibi sonucu yakalandı. POLİS EKIPLERI İZ SÜRDÜ
Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Avni Alkan Caddesi'nde tripleks evde yalnız yaşayan Alman vatandaşı Karin Ellen Hitzel'i eski erkek arkadaşı Hasan V. evinin bahçesinde boğulmuş halde bulmuştu. Uzman ekipler öldürülen Alman kadının cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp Şahin Avcı'nın HTS kayıtlarına ulaştı. Şüphelinin peşinden Hatay
'a giden polis, takip edildiğini öğrenen zanlının peşinden Antalya
'ya döndü. Cinayet masası ekipleri Şahin Avcı'nın Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Köyü'nde ormanlık alanda daha önceden tanıdığı, çeşitli suçlardan kaydı bulunan arkadaşı Ö.Ç.'nin yanında saklandığını tespit etti. Çoban ve çiftçi kılığına giren polis, Şahin Avcı ve arkadaşı Ö.Ç.'yi yakaladı. BİRLİKTE OLMAK İSTEMİŞ
Emniyette yapılan sorgulamada Şahin Avcı'nın olay gecesi Alman kadınla bira içtiğini ve birlikte olmayı kabul etmeyince boğduğunu söylediği açıklandı. Avcı'nın Hitzel'in başına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emekli öğretmen Hitzel'in öldürülmesi Almanya'da olay olmuş ve gazeteler günlerce cinayeti yazmıştı. Türkiye ve Antalya aşığı Hitzel'in Almanya'da yaşayan bir kızı ve iki evlatlığı olduğu ortaya çıkmıştı. Erdoğan ÖZTÜRK / ANTALYA