Anne Marie’den unutulmaz konser

İNGİLİZ sanatçı ve söz yazarı Anne Marie, Antalya
'da hayranlarıyla buluştu. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan Anne Marie, konserine Türkçe 'Antalya
'ya hoş geldiniz' diyerek başladı. Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu, daha önce de Türkiye'ye geldiğini ve gelmeye devam edeceğini söyleyen ünlü yıldızı 2 bin kişi izledi. Rockabye şarkısı ile ünlenen Anne Marie, konaklayacağı otel gitmeden önce helikopterle Antalya'yı havadan görme fırsatı buldu. Ünlü sanatçının, konaklayacağı otelin lüks villasına özel el dokuması Türk halısı serdirdiği öğrenildi.