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Babanın feryadı

’da , trafik kazasında oğlu Murat’ın ölümüne neden olan sürücünün bulunmasını istedi: Kimliği belli, adresi biliniyor. Neden bulunamıyor

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Babanın feryadı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 Temmuz'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 'in babası kaçan sürücünün bulunmasını istiyor. Manavgat D400 Karayolu Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada 21 yaşındaki Murat Demirel'in kullandığı 07 NBH 52 plakalı otomobile, servis yolundan çıkan 34 LS 7810 plakalı otomobil çarpışmış, Demirel araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybederken diğer sürücü kayıplara karışmıştı.

HAYALLERİM VARDI
Oğlunun ölümünün ardından yaklaşık 9 gün geçtiğini belirten İsmail Demirel, "Bana 'biz bulacağız sen git evine yat' diyorlar. Fark eden bir şey yok. Diğer sürücü alkollüymüş, arkadaşı ifade vermiş. 'Benim arkadaşımın o gün ayakta duracak hali yoktu' demiş. 'Kokain alırdı' demiş. Oğlumla benim hayallerim vardı" şeklinde konuştu.

ALANYA'DA TUTUKLAMA
'NIN Alanya ilçesinde Fatih Karagül'ün ölümü ile sonuçlanan kazada sürücü Ahmet K. tutuklandı. Kazada 07 NEK 37 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Fatih Karagül, 07 NJR 12 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ahmet K., adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine tutuklanan Ahmet K. cezaevine gönderildi.
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Babanın feryadı
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