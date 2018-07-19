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Bahçeden atölyeye

’nın Çakırlar bölgesinde bağ-bahçe ve ev işleriyle uğraşan kadınlar, bikini dikmeyi öğreniyor

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Bahçeden atölyeye
Antalya Konyaaltı Belediyesi tarafından Çakırlar Mahallesi'nde 'Bikini ve mefruşat dikimi' kursu açıldı. Giyim Öğretmeni Fatma Atmaca, ev kadınlarının dikişe büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. Çakırlarda sera, bağ-bahçe ya da ev işleriyle uğraşan kadınların şehirde bir kursa gitmeye zamanlarının olmadığını ifade eden Atmaca, Konyaaltı Belediyesi tarafından kırsal bölgede hizmete açılan bu kursu çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

EKONOMİYE KATKI
Bu kursta edindikleri bilgi ile kadınların bikini-mefruşat türü dikim yapabildiklerini ifade eden Atmaca, böylece hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de aile ekonomilerine katkı sağladıklarını kaydetti. Yaklaşık iki yıldır KONSEM'de dikiş kurslarına katıldığını belirten Pelin Akkaş ise, bu yaz döneminde de bikini dikişi eğitimi almak istediğini söyledi.
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Bahçeden atölyeye
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