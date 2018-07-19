Bu gurur Antalya’nın

Bu yıl 657'ncisi yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zafer yine Antalya
'nın oldu. Orhan Okulu
, rakiplerinin sırtını birer birer yere getirerek tarihi zaferin haklı sahibi olarak Antalya
lıları gururlandırdı. 2 BİN 228 GÜREŞÇİ KATILDI
13-15 Temmuz günleri arasında düzenlenen 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kıran kırana geçti. Güreşlere 57'si başpehlivan olmak üzere 2 bin 228 sporcu katıldı, 101 hakem de görev yaptı. Pehlivanların yağlanması için 2 ton sızma zeytinyağı kullanıldı. Tribünlerin tıklım tıklım dolması ilginin ve heyecanın göstergesi oldu. AĞALIĞA YENİ KURAL GELDI
2018 yılı Kırkpınar ağalığını alan Ahmet Çetin'in taahhüt ettiği parayı ödeyemeyince ağalık üzerinden alınmıştı. Bunun üzerine Seyfettin Selim ağa olmuştu. Bu tartışmalar sonrasında Edirne
Belediye Başkanlığı'nın aldığı karar gereğince ağalık bedelinin tamamının 15 gün içerisinde ödenmesi gerektiği ve ihaleye katılım bedelinin 25 bin liraya yükseltildiği açıklandı. Bu kural değişiklikleri ile yapılan ihaleye tek olarak giren Seyfettin Selim 722 bin TL ile kazanarak 2019 yılının ağası oldu. KEMER YİNE ANTALYA'DA
2018 yılı sezon yağlı güreşlerinde 17 kez madalya kürsüsüne çıkmayı başaran Döşemealtı Belediyesi sporcusu Orhan Okulu 'Kırkpınar Güreşleri'ne hazırım' mesajını vermişti. Favori olarak Edirne'ye gelen, 'geri vitesi olmayan pehlivan' lakaplı Orhan Okulu, sırasıyla Kaan Kaya, Hasan Cengiz, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Serhat Balcı ve Şaban Yılmaz
'ı yenerek başpehlivan oldu. ADIM ADIM ZIRVEYE YÜRÜDÜ
2012 yılı Kırkpınar başaltı birincisi Okulu, 2013 yılında başpehlivan ikincisi, 2015 yılında başpehlivan, 2017 yılında başpehlivan ikincisi olmuştu. 2018 yılında da başpehlivan olarak parlak kariyerine bir büyük başarı daha eklemiş oldu. 22 PEHLİVAN KÜRSÜDE
14 kategoriden oluşan Kırkpınar Güreşleri'nde 22 Antalyalı pehlivan madalya kürsüsüne çıkmayı başardı. Bunlardan ikisi başpehlivanlık madalya kürsüsünde ikisi de başaltı boyu madalya kürsüsünde yer aldı. ERKEN FİNAL
KIRKPINAR Güreşleri'ne favori olarak katılan Mehmet Yeşil
Yeşil ile Osman Aynur, geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban
'a mağlup oldu. Balaban ise çeyrek final güreşlerinde zorlu bir mücadele sonunda Ali Gürbüz'e yenildi. Ali Gürbüz de yarı final müsabakasında Şaban Yılmaz'a serptirme oyunu yaparken hakemler tarafından güreş durduruldu ve pozisyon videodan tekrar izlendi. Sonuç olarak Ali Gürbüz'ün açık düştüğü açıklandı ve Şaban Yılmaz galip ilan edildi. ANTALYA DAMGASI
Antalyalı sporcular tarihi güreşlere damga vurmaya devam ediyor. Son 13 yılda 9, son 10 yılda da 8 kez Altın Kemer
Antalya'ya getirildi. 2006 yılında Osman Aynur'un başpehlivanlığı ile başlayan 13 yıllık seride 2 kez Mehmet Yeşilyeşil, 2 kez Ali Gürbüz, 2 kez İsmail Balaban ve 2 kez de Orhan Okulu Altın Kemer'i kuşandı. Son 10 yıl içinde ise 1 kez Recep Kara 1 kez de Fatih Atlı, Antalyalıların galibiyet zincirini kırmayı başardı. Okulu, Yeşilyeşil, Gürbüz ve Balaban, son 10 yılda Antalyalılara gurur veren başarılar elde etti İTİRAZLAR DAMGA VURDU
CUMARTESI günü yapılan 3. tur başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz ile Recep Kara arasındaki müsabaka uzun tartışmalara neden oldu. Müsabaka yeniş anı yaklaşık 10 dakika videoda izlenerek ancak karara bağlanabildi. Federasyon Başkanı Musa Aydın, bu müsabakada görevli iki hakemi görevden aldığını söyledi. Aydın konuşmasının devamında hakemlerden oluşacak kurul tarafından videodan yeniş sahnesinin tekrar izleneceğini ve Recep Kara'nın haklı olduğu sonucuna varılırsa bu hakemlere ceza verileceğini belirtti. Ali Gürbüz ile Şaban Yılmaz arasındaki müsabakanın da yeniş anı yine videodan izlenerek karara bağlandı. Bu müsabakaya da itirazlar olmasına rağmen karar değişmedi. Gün sonunda da Federasyon Başkanı Musa Aydın dokuz isimden oluşan Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nu görevden aldı. DÜZENSİZLİK DİKKAT ÇEKTİ
HAKEM heyetinin çok protesto edildiği ve sivillerin er meydanında bulunarak karışıklığa sebebiyet verdiği gözlerden kaçmadı.
Ramazan TOKSÖZ