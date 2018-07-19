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Kültür ve sanatta marka

’nin kuruluşu olan kültür ve sanatta önemli çalışmalara imza atıyor. Büyük projeler, Antalya’nın marka değerini artırıyor

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Kültür ve sanatta marka
Antalya kültür ve sanat şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Büyükşehir Belediyesi iştiraki bu konuda önemli çalışmalara imza atıyor. ANSET, Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Uluslararası Piyano Festivali başta olmak üzere hayata geçirdiği projeler ile Antalya'nın marka değerinin yükselmesine katkı sağlıyor.

SANATIN BAŞKENTİ
ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu Antalya'nın marka değerini artırma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Antalya çok yakında tarımın, turizmin başkenti sıfatlarının yanına kültür ve sanat başkenti sıfatını da ekleyecektir. ANSET olarak bunun bilinciyle çok çalışıyor, Antalya'yı kültür sanatta da hak ettiği noktaya taşımaya gayret gösteriyoruz" dedi.
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Kültür ve sanatta marka
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