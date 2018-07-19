Kültür ve sanatta marka

Antalya
kültür ve sanat şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET
bu konuda önemli çalışmalara imza atıyor. ANSET, Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Uluslararası Piyano Festivali başta olmak üzere hayata geçirdiği projeler ile Antalya'nın marka değerinin yükselmesine katkı sağlıyor. SANATIN BAŞKENTİ
ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu Antalya'nın marka değerini artırma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Antalya çok yakında tarımın, turizmin başkenti sıfatlarının yanına kültür ve sanat başkenti sıfatını da ekleyecektir. ANSET olarak bunun bilinciyle çok çalışıyor, Antalya'yı kültür sanatta da hak ettiği noktaya taşımaya gayret gösteriyoruz" dedi.