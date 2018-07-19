Ölüm iş çıkışı yakaladı

Antalya
'NIN Kepez ilçesinde garsonluk yaptığı otelden eve dönerken kaza yapan motosiklet sürücüsü Burak Torlak hayatını kaybetti. Kaza Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. İş çıkışı evine gittiği öğrenilen Burak Torlak'ın kullandığı 07 EZS 14 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj taşlarına çarpıp daha sonra sürüklendi. KURTARILAMADI
Kasksız olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Torlak'a ilk müdahale yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapıldıktan sonra 112 ekiplerinden yardım istendi. İç kanama geçirdiği öğrenilen Torlak, doktorların hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.