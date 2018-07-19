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Turist sayısı 6 milyonu buldu

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Turist sayısı 6 milyonu buldu
Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 17 Temmuz 2018 tarihi itibariyle gelen turist sayısı 5 milyon 968 bin oldu. Bu rakam, 2015-2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014'ün rekorunu da egale etti. 2014 yılının aynı döneminde 5 milyon 706 bin 521 turist gelirken bu yıl 2 yüz 61 bin 992 fark ile 5 milyon 968 bin 513 turist geldi. 2018 yılının 1 Ocak-17 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 34'lük artış kaydedilirken, 2015-
2016-2017 yılı verileri de geride bırakıldı.

BEKLENEN OLDU
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı , 2018'de Türkiye'nin turizmde çift haneli büyümesini ve 40 milyondan fazla turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti. Ayık, "Bu yıl 'nın 14 milyon civarında bir rakamı görmesini bekliyoruz. Sezon sonunda hedeflediğimiz rakamı geçmiş olacağız" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise sezonun en yüksek turist gelen döneminde olduklarına dikkat çekerek, rakamların beklentileri doğrultusunda ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Yağcı, " Bu sezonu çift haneli büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. Bölge ve tesise, fiyat skalasına göre ortalama doluluk yüzde 90 civarında" dedi.
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Turist sayısı 6 milyonu buldu
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