Turist sayısı 6 milyonu buldu

Antalya
ve Gazipaşa havalimanlarından 17 Temmuz 2018 tarihi itibariyle gelen turist sayısı 5 milyon 968 bin oldu. Bu rakam, 2015-2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde
kentin en iyi yılı olarak
değerlendirilen 2014'ün rekorunu
da egale etti. 2014 yılının
aynı döneminde 5 milyon 706
bin 521 turist gelirken bu yıl 2
yüz 61 bin 992 fark ile 5 milyon
968 bin 513 turist geldi.
2018 yılının 1
Ocak-17 Temmuz
tarihleri
arasında
geçen yılın
aynı dönemine
yüzde 34'lük
artış kaydedilirken,
2015-
2016-2017 yılı verileri de geride bırakıldı. BEKLENEN OLDU
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık
, 2018'de Türkiye'nin turizmde çift haneli büyümesini ve 40 milyondan fazla turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti. Ayık, "Bu yıl Antalya
'nın 14 milyon civarında bir rakamı görmesini bekliyoruz. Sezon sonunda hedeflediğimiz rakamı geçmiş olacağız" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise sezonun en yüksek turist gelen döneminde olduklarına dikkat çekerek, rakamların beklentileri doğrultusunda ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Yağcı, " Bu sezonu çift haneli büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. Bölge ve tesise, fiyat skalasına göre ortalama doluluk yüzde 90 civarında" dedi.