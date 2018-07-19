Yabancı gençler doğa ile buluştu

ISPARTA
'NIN Eğirdir ilçesindeki gençlik kampında öğrenciler lavanta kesti, barınak temizledi. Eğirdi Belediyesi ve Gençlik Servisleri merkezi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Gönüllü Gençlik kampı başladı. Gençlik kampı bünyesinde ilçeye gelen 12 gönüllü genç, Rüya Park rekreasyon alanında bulunan barınaklarda ve Park Bahçeler Müdürlüğü geri dönüşüm bölümünde çalışmalarını sürdürüyor. GÖNÜLLÜ YAPIYORLAR
9 Farklı ülkeden gelen 12 genç, günde 6 saat çalışarak, hem ilçeye fayda sağlıyor hem de ilçenin gönüllü gönül elçisi oluyor. Gönüllü gençler, tavuk yıkıyor, barınak temizliyor, lavanta kesiyor ve geri dönüşüm malzemelerinden el sanatları yapıyor. Gönüllü gençler Eğirdir'i çok sevdiklerini ve Rüya park'ta çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.