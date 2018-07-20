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’te yaz kursları

Giriş Tarihi: 20.7.2018
AKMEK’te yaz kursları
Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (), yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen çocuk ve gençlere ücretsiz İngilizce, bilgisayar ve Kuran-ı Kerim eğitimleri vermeye başladı. AKMEK'in, çocuk ve gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için açtığı yaz dönemi kursları, 3 ayrı branşta açıldı. AKMEK Sakarya Kurs Merkezi'nde başlayan kurslara 7 ile 14 yaş arasındaki çocuk ve gençler katılıyor. 6 Temmuz'da başlayan ve 2 ay sürecek olan eğitimler çocuk ve gençlerin kaliteli bir yaz tatili geçirmelerini sağlıyor.

BİLİŞİM ÇAĞINA KAYITSIZ KALINMADI
AKMEK kurs merkezleri yılın 12 ayında birçok alanda eğitimler veriyor. Meslek edinmek isteyen gençlere iş garantili kursların kapılarını da aralayan AKMEK, yaz kursları ile de çocukların zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmesini sağlıyor. AKMEK'in bilgisayar kursları Kepezli çocukların bilişim çağına ayak uydurmasını, yaz kurslarının olmazsa olmazı İngilizce kursları da, çocukların bilgi teknolojilerini öğrenmelerine yardımcı oluyor.
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