Andriake’ye tanıtım ilgisi

Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV), Perge Yılı kapsamında Perge Antik Kenti için yoğun tanıtım faaliyetlerinde bulunurken, Antalya
'daki diğer tarihi yerlerin de tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın Demre ilçesinde devam eden Myra–Andriake Kazı Çalışma Grubu'nu ziyaret etti. Ege, AÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik
rehberliğinde Myra antik kentinin liman şehri olan Andriake'de, Roma Dönemi'ne ait Granarium (tahıl deposu) yapısı 'Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezdi. TANITIMA KATKI VERILECEK
Prof. Dr. Nevzat Çevik, Likya uygarlıklarını konu alan ilk müze olması bakımından önem taşıyan Likya Uygarlıklar Müzesi'nin, Likyalıların günlük ticari ve sosyal hayatı hakkında bilgi verdiğini kaydetti. ATAV Başkanı Ege ise "Yıllardır devam eden kazılar, bölgenin ne denli önemli olduğunu kanıtlar halde. Antalya Tanıtım Vakfı olarak kentin tanıtımına bir nebze de olsa katkı vermek amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik. Likya bölgesi hakkında bizleri aydınlatan, bölgenin yeniden canlanmasını sağlayan Prof. Dr. Nevzat Çevik'e ve ekibine teşekkür ederiz" dedi.