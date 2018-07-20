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Başpehlivan memleketinde

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Başpehlivan memleketinde
'DE bu yıl 657'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan , Antalya girişinde yaklaşık 70 araçlık konvoyla karşılandı. Kendisini karşılayanları ini havaya kaldırarak selamlayan Okulu, daha sonra üstü açık cipe bindi. Okulu, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı.

ALTIN KEMER'E 2 YIL
Altın Kemer'i 3 yıl üst üste kazanarak ve Döşemealtı'na bir ilki yaşatmak istediğini ifade eden Başpehlivan Orhan Okulu, "Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Altın kemeri Döşemealtı ve Antalya halkına armağan ediyorum" dedi.
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