Başpehlivan memleketinde

EDİRNE
'DE bu yıl 657'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu
, Antalya
girişinde yaklaşık 70 araçlık konvoyla karşılandı. Kendisini karşılayanları altın kemer
ini havaya kaldırarak selamlayan Okulu, daha sonra üstü açık cipe bindi. Okulu, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. ALTIN KEMER'E 2 YIL
Altın Kemer'i 3 yıl üst üste kazanarak Antalya
ve Döşemealtı'na bir ilki yaşatmak istediğini ifade eden Başpehlivan Orhan Okulu, "Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Altın kemeri Döşemealtı ve Antalya halkına armağan ediyorum" dedi.